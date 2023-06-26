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Жизнь

Народные приметы на праздник Акулина Гречишница. Что нельзя делать 26 июня

26 июня - народный праздник Акулина Гречишница и церковный день памяти преподобной Александры Дивеевской. Altapress.ru рассказывает о традициях, приметах и запретах этого дня.

Гречиха.
Гречиха.
Анна Зайкова

Традиции на Акулину Гречишницу

Сегодня принято готовить кашу из гречи от прошлого урожая. Ею угощали нищих и путников. Те в ответ благодарили угощающих и желали им богатого урожая.

Хозяева соревновались, у кого гречневая каша получилась самой вкусной.

Отведать гречневой каши в этот день — привлечь к себе денежное благополучие.

В этот день сеяли гречиху, однако, в зависимости от погоды, гречу также сеяли или за неделю до этого дня, или спустя неделю.

Другое название праздника Акулина Комарница. Отмечали, что с этого времени в большом количестве появляются комары, мухи, оводы, слепни.

Особо от них страдал домашний скот, коровы. Отсюда и другое название «Акулина — задери хвосты» (коровы обмахиваются хвостами, пытаясь отогнать жалящих насекомых).

От жары и насекомых скотина мучается до середины июля, потому ее выгоняли пастись до рассвета и к полудню загоняли в прохладные и безопасные хлева.

Гречиха.
Гречиха.
Анна Зайкова

Что нельзя делать на Акулину Гречишницу

  • Нельзя пить молоко. Считалось, что сегодня молоко для человека вредно, «акулье», «молоко от бешеной коровки».
  • Нельзя сажать огурцы — будут кривые и сухие.
  • Нельзя принимать на работу новых сотрудников — окажутся непрофессионалами. Также не рекомендуется устраиваться на работу — к разочарованию, новое место не понравится.
  • Нельзя жаловаться, говорить плохо о своей жизни, судьбе - ситуация ухудшится в разы. Нужно относиться к жизни оптимистично - тогда удачи прибавятся, жизнь станет лучше.
  • Нельзя хвалиться, рассказывать окружающим о своих победах и достижениях — можно сглазить.
  • Выходить до полудня из дома можно только перекрестясь, с молитвой или же со своим оберегом. По приметам, если выйти до обеда на улицу, можно привлечь к себе порчу или сглаз от недоброго человека.
  • Нельзя делать что-то через силу, то есть работать, когда нет сил и желания, смеяться, когда не смешно, отправляться гулять с друзьями, если нет для этого настроения и так далее. В такой день организм знает, что ему нужно, а от чего лучше отказаться.
Алтайская гречиха
Алтайская гречиха
Анна Зайкова

Приметы на 26 июня

  • Тучи мошкары — к хорошей погоде.
  • Утром сильно пахнут цветы — к дождю.
  • Паук-крестовик вечером в паутине сидит — завтрашний день будет сухой.
  • Собака по траве катается — к ненастной погоде.
  • Цветы лютика днем закрылись — к дождю.
  • Пчелы летят в луга с раннего утра — день предстоит солнечный.
  • Звездная ночь — много ягод и грибов.
  • Сильный ливень с похолоданием или сильная жара — зима будет холодной, тяжёлой.
  • Крупные оводы — к хорошему урожаю.

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