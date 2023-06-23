25 июня
﻿
Жизнь

Народные приметы на Тимофеев день. Что запрещено делать 23 июня

23 июня - народный праздник Тимофеев день и церковный день памяти святителя Иоанна Максимовича Тобольского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Солнце. Лето.
Солнце. Лето.
СС0

Традиции на Тимофеев день

Другое название праздника — Знамения Тимофея. Считалось, что 23 июня происходят знамения разного рода, но в основном они предвещают что-то плохое. Однако это позволяет людям подготовиться к ним заранее.

К примеру, если в любой день дорогу перебежит черная кошка - это к мелким неприятностям. Но если она перебежала 23 июня, то человека ждут большие проблемы, нужно собраться и быть готовыми к серьезным происшествиям, вовремя их заметить, среагировать.

Однако было и хорошее предзнаменование. Если человек в своем доме неожиданно увидит свет, который непонятно откуда взялся - к большому счастью и удаче. Такое же предзнаменование сулит и яркий луч солнечного света, который падает в дом через окно.

Приятные сюрпризы и подарки родным, близким, друзьям — к удаче для обеих сторон.

Вечером нужно обязательно зашторить окна — иначе счастье может из дома упорхнуть.

Солнце в лесу.
Солнце в лесу.
СС0

Что нельзя делать 23 июня

  • Нельзя весь день сидеть дома — благополучие и счастье уйдут.
  • Нельзя заглядывать в чужие окна.
  • Нельзя злиться — удача отвернется, начнутся проблемы в профессиональной деятельности.
  • Нельзя жадничать, переживать о больших тратах, отказывать в помощи нищим и просящим - придется в долгах жить.
  • Нельзя трогать или брать в руки зеркало - сегодня с ним играет нечисть. Неосторожное прикосновение - и зеркало разобьется, что сулит проблемы, особенно в любовной и семейной жизни.
  • Если на небе появилась радуга, смотреть на нее нельзя. Если заметили, то нужно сразу отвернуться, а не разглядывать, иначе весь год придется жить с долгами, начнутся большие финансовые проблемы.
  • После завтрака, обеда и ужина посуду нужно сразу убирать со стола, особенно ложки. В противном случае год окажется неприбыльным.
  • Нельзя собирать за одним столом нечетное количество людей — к проблемам в семейных отношениях.
  • Нельзя трогать свои родинки — у близких начнутся проблемы.
Трава. Лето. Солнце.
Трава. Лето. Солнце.
СС0

Приметы на 23 июня

  • Вороны из леса летят стаей — к мору людей.
  • Много белых бабочек и мух — к войне.
  • По полю будто огонь бежит — к сильной засухе.
  • Случайно одежду надеть наизнанку — к несчастью.
  • Зеркало разбилось — к беде.
  • Капельки сока на листьях ивы — к дождю.
  • В грозу белые тучи плывут быстрее темных — будет град.
  • В солнечный день нет муравьев — к ненастью.
  • Вороны нахохлились — погода испортится.
  • Пауки спрятались — к непогоде.

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость