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Жизнь

Народные приметы на День Громоносца. Что категорически нельзя делать 23 июля

День Громоносца, или Громоносец, отмечают 23 июля. Какие запреты принято соблюдать сегодня – в материале altapress.ru.

Мощная гроза в Рубцовске.
Мощная гроза в Рубцовске.
Евгений Храпко

Что нельзя делать на Громоносца

На Громоносца не следует подметать в ломе. Считается, что с мусором можно избавиться от счастья.

Кроме того, 23 июля предки старались не проливать воду. По поверью, это знак того, что скоро могут приключиться неприятности.

В День Громоносца категорически запрещено допивать напитки после детей. Иначе ребенок якобы лишится удачи и здоровья.

А еще 23 июля не рекомендуют ходить в грязных вещах: мол, так недуг «прилипнет» и не отстанет.

Народные приметы на День Громоносца

  • Гром тихий 23 июля – значит, дождь быстро закончится.
  • Гром гулкий на Громоносца – к затяжному дождю.
  • Дождь с грозой 23 июля – к хорошему улову.
  • Бабочки спрятались на Громоносца – ливень близко.
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