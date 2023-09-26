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Жизнь

Приговоры мобилизованным, бюджет на 2024 и жалобы Собчак. Что произошло в Алтайском крае 26 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 26 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В АКЗС обсудили общие подходы к формированию бюджета Алтайского края на 2024 год, а заодно и на плановый период 2025-2026.
  • Барнаульский гарнизонный суд вынес семь обвинительных приговоров алтайским мобилизованным. Некоторые из них получили большие реальные сроки.
  • В Республике Алтай разразился скандал из-за поправок в Конституцию региона: некоторые местные жители всерьез опасаются, что Алтайский край поглотит их регион.
  • Виталий Манишин, которого подозревают в серии убийств барнаульских абитуриенток, отказался уже от пяти адвокатов и не отвечает на письма родных. Его жена рассказала, как изменилась жизнь семьи после задержания.
  • Барнаульцы пожаловались Ксении Собчак на то, что в городе разрушается поликлиника. Пациенты боятся туда заходить и уже несколько лет ждут обещанного ремонта.
  • На некоторые рабочие места в Алтайском крае претендуют до 60 соискателей. Самая жесткая борьба развернулась в порой неожиданных направлениях.
  • В 1965 году в Камне-на-Оби произошло землетрясение магнитудой 7 — почти такое же мощное, как у Кош-Агача в 2003-м. Почитайте, как во всем городе отключился свет и что еще о том землетрясении вспоминают люди.
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