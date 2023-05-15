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Жизнь

Приговор за взятку, неутешительный прогноз погоды и смертельное ДТП. Что произошло в Алтайском крае 15 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 15 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Бывшего замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова окончательно признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима и штрафу в 2,1 млн рублей.
  • Минобороны РФ судится с двумя барнаульскими предпринимательницами из-за товарного знака «Армия России». Мы выяснили, какую компенсацию требует министерство и почему подобных судов может стать больше.
  • С 18 мая барнаульцы смогут отправиться в летние туры в Таиланд. Но встретят их бурное море, ливни и почти невыносимая жара. О плюсах и минусах низкого сезона — в нашем разборе.
  • В селе Мамонтово нетрезвая девушка села за руль чужого автомобиля без разрешения и на большой скорости влетела в столб. В результате аварии погибли два молодых человека (пока не известно, находились ли они в машине, или рядом).
  • В театре драмы показали последний в этом сезоне спектакль — «Мамино платье» режиссера Татьяны Тимофеевой, с личными историями актрис. Смотрите репортаж с ностальгической и откровенной премьеры.
  • Власти Барнаула задумались о создании специальных зон, где будет запрещено кататься на электросамокатах. Таким местом может стать, например, исторический центр города.
  • Синоптики предупредили, что в ближайшие дни по всей Сибири резко изменится погода. В Алтайском крае ожидаются дожди, грозы и заморозки до -5 градусов.
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