Приготовьте зонтики. Дожди и грозы возможны в Алтайском крае 12 мая

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае температура составит +7...+12 градусов, местами похолодает до +2. В утренние часы местами ожидается туман.
Днем потеплеет до +17...+22 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью столбики термометров покажут +5...+7 градусов. Ожидается кратковременный дождь и гроза.
Днем температура поднимется до +16...+18 градусов. День пройдет преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.