17 июля
﻿
Жизнь

Приготовьте зонтики. Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 16 июля

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют ливневые дожди и грозы 16 июля в Алтайском крае.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +13...+18 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с.

Днем столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозах местами возможны сильные ливневые дожди и град.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле столбики термометров покажут +15...+17 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Днем температура составит +25...+27 градусов. Во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость