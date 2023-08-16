5 причин, по которым стоит посетить Петергоф

Строительство дворцово-паркового комплекса началось в 1710 году по приказу Петра I, который хотел возвести ансамбль, по красоте и величию не уступающий знаменитому французскому Версалю. Совершенствование и расширение Петергофа продолжалось много десятилетий, и сейчас он по праву считается одним из самых прекрасных и удивительных комплексов подобного рода в Европе. Ежегодно его посещают около 5 млн. человек. Если вам предстоит экскурсия в Петергоф , рекомендуем отвести на изучение ансамбля 2-3 дня, поскольку за 1 день осмотреть все достопримечательности ансамбля удастся едва ли.

Великолепная архитектура

Комплекс состоит из целого ряда знаковых составляющих, к которым относится Большой Петергофский Дворец, Верхний и Нижний сады, Большой Каскад (знаменитые фонтаны), Морской канал и многие другие объекты. Каждый из них является безмолвным хранителем истории и работой величайших архитекторов своего времени.

Каждый из правителей, управлявший страной после Петра Первого привносил в развитие Петергофа что-то свое, поэтому посещение ансамбля можно рекомендовать не только любителям прекрасного, но и поклонникам истории. Здесь она живет повсеместно.

Место для любознательных

Петергоф – это не только дворцы, фонтаны и сады, это еще и увлекательные музеи. На территории комплекса есть Музей фонтанного дела, Музей «Банный корпус», Музей коллекционеров, Музей игральных карт и многие другие. Каждый из них интересен по-своему, поэтому рекомендуем обязательно заглянуть хотя бы в несколько музеев, расположенных на территории Петергофа.

Возможность совершить увлекательную водную экскурсию

Жителей и гостей северной столицы доставляют до парка на самых разных транспортных средствах. Одним из самых увлекательных способов попасть на территорию исторического комплекса является водная поездка на «Метеоре». От центра города до Петергофа вы доплывете всего за 40 минут, без пробок, столпотворения и прочих неудобств.

Отличное место для отдыха всей семьей

Обилие зелени, увлекательные музеи, а также дополнительные развлекательные объекты делают Петергоф прекрасным местом для отдыха с детьми. Ребятишкам разного возраста понравится Музей живой истории викингов, конно-туристический клуб, Исторический музей восковых фигур, «Новая ферма» и многое другое.

Прогулка, которая запомнится навсегда

Многие из тех, кто однажды побывал в Петергофе, возвращаются сюда вновь и вновь. Комплекс выглядит по-разному в разные сезоны, поэтому, если вы были здесь летом или весной, обязательно посетите это удивительное место осенью или зимой. Также рекомендуем заглянуть не только в самые популярные места, но и отдаленные уголки комплекса.