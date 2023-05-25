Звёзды и танцы: приближается финал проекта

Основные ценности, которые видят организаторы проекта включают в себя целый комплекс психологических аспектов:
- раскрытие женственности, что сейчас так важно, ведь женщины становятся такими сильными и теряют это качество;
- преодоление себя через выступления на публике;
- создание артистичного образа;
- ощущение партнера и музыки.
Идея проекта возникла не случайно, ведь во всем мире большую популярность получило такое направление, как ProAm, когда профессионал танцует в дуете с любителем.
Участницы проекта — очень амбициозные и успешные девушки, которые достигли больших высот и решили пройти еще ступень в своем совершенствовании.
«Одно из условий успеха в бизнесе – это постоянный рост и развитие, исследование себя и своих возможностей. Для меня проект – это возможность раскрыть свои новые грани, поработать со своим творческим потенциалом. Ну и, конечно, как и у любой девочки в детстве у меня была мечта о красивом бальном платье, и проект – это возможность исполнить мечту той маленькой девочки.
Танцы дают невероятный заряд энергии, заставляют мозг работать по-новому, соединяясь с телом в каждом движении. И это абсолютно точно рождает новые нейронные связи. Приходят новые идеи и проекты.
Бальные танцы – это еще и взаимодействие с партнером. И это взаимодействие без слов, на уровне чувств и ощущений. Чтобы понять друг друга, не обязательно говорить много слов и вести долгие диалоги – нужно просто научиться быть чутким к своему партнеру (будь то партнер в семейной жизни, начальник или подчиненный на работе).
Многое из того, что я понимаю в танцах на уровне ощущений, я использую и в своей работе с бизнесменами».
«Как вечный оптимист-идеалист, любящий авантюры, быструю скорость и многозадачность, на неожиданное предложение об участии в танцевальном проекте, поступившее мне от Марины через директ, я, не раздумывая, согласилась… и ни разу не пожалела об этом, несмотря на перманентную нехватку времени в сутках. Ведь за эти полтора месяца с момента старта проекта у меня не было ни разу сожаления о принятом сиюминутном решении: «Танцевать»!!!»
«Я живу в плотном графике, много встреч, перелетов, работы. Но я приняла решение участвовать в проекте, потому что считаю, что творчество необходимо в жизни, что оно помогает сделать «распаковку» энергии тела, женственности, раскрыть себя через движение. Я много занимаюсь спортом: лыжи, тренажерный зал. Но танцев не было, я никогда не стояла на паркете. Убеждена, что эти занятия делают мое сильное тело пластичным, формируют новые нейронные связи, новые мягкие навыки, дают новый опыт, который поможет мне выйти на другой уровень и в бизнесе, и в жизни».
«Решение об участии в проекте приняла спонтанно. Вообще танцы всегда являлись частью моей жизни, я занималась разными направлениями, и сейчас не смогла упустить возможность окунуться в атмосферу бальных танцев.
История, которую мы хотим показать в нашем номере это взаимоотношения между мужчиной женщиной, которые из рабочего формата переходят на более личный уровень.
Самое сложное в проекте для меня — это за короткий срок изучить технику танца. Это самое сложное и одновременно самое интересное — вникать и разбираться детально в каждом движении».
«Я с раннего детства росла в атмосфере сцены. Вся моя жизнь дышала искусством. Невероятное впечатление производили испанские балеты, которые любила моя бабушка, и эта любовь передалась мне. А я передаю ее своему сыну, ему 10 лет, он обожает танцы, танцует фламенко.
Несмотря на то, что я очень занята работой, времени катастрофически не хватает, я решила принять участие в этом проекте, потому что есть огромное желание выразить себя в бальных танцах. Это единственное направление, которым я ещё не занималась. Ведь у меня совсем другие технические привычки: постановка корпуса, работа руками и ногами – для танцоров непросто перестроить себя, а я хочу попробовать. И конечно, важны новые впечатления. Я получаю в проекте потрясающие эмоции, удовольствие от новых впечатлений, знаний, общения».
«Танцевальные конкурсы и шоу мне всегда нравились, но у нас в городе я не видела подобного формата, где вместе могли бы участвовать и любители и профессионалы. Я очень люблю танцевать! Принять участие в таком шоу было моей мечтой! И вот судьба мне предоставила такую возможность. Я наслаждаюсь процессом выучивания танца, всем тем, что происходит в проекте. Здорово, что помимо танцев есть актерское мастерство, работа с психологом. Все участницы, принимающие здесь участие — предприниматели. Наша работа — это непрерывный мыслительный процесс, поиск решений. И как же здорово, что в танце соединяется работа мозга и тела. Иногда думаешь, как совместить движение ног и рук, как запомнить их положение, как сделать, чтобы они слушались. Для меня участие в танцах — это личный рост: мозг включен на полную, развивается способность доверять партнеру, увеличивается нагрузка, соответственно, увеличивается моя выносливость. Я работаю над своим телом и получаю кайф от этого занятия!»
Всех объединяет одно — желание попробовать себя в новом, раскрыть свои возможности. Каждая пришла со своим запросом — исполнить детскую мечту, стать более раскрепощенной, эмоциональной, попробовать танец в партнерстве. Идет трансформация, которая раскрывает потенциал личности.
На протяжении двух месяцев велась подготовка участников. Уже сформированы танцевальные номера, созданы образы, подготовлены зрители для танцевального шоу. Марина Шибкова (руководитель школы танцев "Диамант") и Данил Картавых (ведущий, организатор мероприятий) как организаторы приглашают вас на светскую премьеру 28 мая в 18.00 в банкет холл Royal park, Роял парк на Ленина 106/1, чтобы познакомить с участницами проекта.
Партнёр проекта — питьевая вода «Алтайский источник». «Алтайский источник» — источник ваших побед!
Билеты вы можете приобрести по телефону: +7-905-982-6383.