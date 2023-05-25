Звёзды и танцы: приближается финал проекта

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Буглакова Евгения, управляющий партнёр консалтинговой компании ASBA-консалтинг, организатор Клуба читающих бизнесменов в Барнауле.

Буглакова Евгения. Фото предоставлено организаторами проекта ЗВЕЗДЫ&ТАНЦЫ.

«Одно из условий успеха в бизнесе – это постоянный рост и развитие, исследование себя и своих возможностей. Для меня проект – это возможность раскрыть свои новые грани, поработать со своим творческим потенциалом. Ну и, конечно, как и у любой девочки в детстве у меня была мечта о красивом бальном платье, и проект – это возможность исполнить мечту той маленькой девочки.

Танцы дают невероятный заряд энергии, заставляют мозг работать по-новому, соединяясь с телом в каждом движении. И это абсолютно точно рождает новые нейронные связи. Приходят новые идеи и проекты.

Бальные танцы – это еще и взаимодействие с партнером. И это взаимодействие без слов, на уровне чувств и ощущений. Чтобы понять друг друга, не обязательно говорить много слов и вести долгие диалоги – нужно просто научиться быть чутким к своему партнеру (будь то партнер в семейной жизни, начальник или подчиненный на работе).

Многое из того, что я понимаю в танцах на уровне ощущений, я использую и в своей работе с бизнесменами».