При свете, с рыбой и мандаринами. Как правильно встретить год Дракона, рассказали специалисты из Китая

1

Когда наступает настоящая дата года Дракона?

Китайский новый год отмечает далеко не 31 декабря. Его дата все время меняется и зависит от начала второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2024 году дата выпадает на 10 февраля.

В Россию новогодние символы прибыли из Китая только в 1973 году, тогда китайский календарь впервые опубликовали в советской газете «За рубежом». Основательно он прижился в середине 80-х, в период перестройки, рассказывают специалисты ИГН.