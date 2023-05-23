При одном условии столицу перенесут в Сибирь

Столицу России могут перенести в Сибирь, рассказал эксперт. Есть нюанс.

Это - наихудший сценарий, при котором климат потеплеет на пять градусов.

Об этом РИА Новости рассказал климатолог Алексей Кокорин. Для этого среднегодовая температура должна подняться на пять градусов, если сравнивать с концом прошлого века.

Летом в таком мегаполисе, по словам ученого, жить будет просто невозможно. Словно в каменном жарком каменном мешке. Не секрет, что многие москвичи уже сейчас на лето перебираются на дачи - если такие есть. Или снимают их в аренду.

Если климат изменится, то столицей России могут стать города-миллионники Новосибирск или Красноярск, указывает LIFE.

Между тем в 2022 году российский миллиардер Олег Дерипаска на фоне обострения отношений с Западом предложил сделать ставку на внешние отношения с Азией путем переноса столицы на восток страны - в Сибирь. Дерипаска подчеркнул — развитию экономических связей с Азией также препятствует отсутствие инфраструктуры в Сибири.

Он добавил, что в связи с новой ситуацией готов внести ряд предложений, но их имеет смысл обсуждать только после установления мира.

А в августе 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил перенести российскую столицу в Сибирь. Здесь следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек, заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу и раньше выступал с идеей перенести столицу в Сибирь. Так, в 2012 году он предлагал таким образом бороться с перетоком населения в столичный регион.

Тогда редакция altapress.ru подвела итоги опроса среди читателей относительно идеи о переносе столицы России в Сибирь.

Вот как распределились голоса наших читателей:

Это отличная идея! Пора федеральным чиновникам переехать в Сибирь и узнать каково это — жить здесь — 34,1%;

Совершенно глупая затея! Столица нашей Родины — Москва. Так тому и быть — 20%;

Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера — 19%;

Если и переносить столицу в Сибирь, то в Барнаул. Это даст импульс для развития всего региона — 16,1%;

Было бы круто, но это технологически невозможно в нынешних реалиях — 10,8%.

Единодушия по этому вопросу среди аудитории не было, но самый популярный ответ ясен - граждане хотят пригласить чиновников на ПМЖ в Сибирь.