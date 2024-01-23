24 января
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Жизнь

Президент России считает многодетную семью опорой страны

Ранее 2024 год объявили Годом семьи. Путин рассказал, что в рамках этого власти специально инициировали целый ряд мероприятий.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

ТАСС сообщает, что на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов глава государства назвал многодетную семью опорой России.

Президент РФ отметил, что мероприятий планируется более 300, а участниками этих мероприятий будут семьи. Путин отметил, что чем больше детей в семье, тем лучше.

Он отметил, что ранее подписал указ о статусе многодетных семей, об этом его неоднократно просили россияне. По словам Путина, это имеет практическое значение.

Ранее сообщалось, что на Крещение Путин окунулся в прорубь.

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