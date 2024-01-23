Президент России считает многодетную семью опорой страны

ТАСС сообщает, что на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов глава государства назвал многодетную семью опорой России.
Президент РФ отметил, что мероприятий планируется более 300, а участниками этих мероприятий будут семьи. Путин отметил, что чем больше детей в семье, тем лучше.
Он отметил, что ранее подписал указ о статусе многодетных семей, об этом его неоднократно просили россияне. По словам Путина, это имеет практическое значение.
Ранее сообщалось, что на Крещение Путин окунулся в прорубь.
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