Только взгляните, какие они статные красавцы.
Прекрасная природа. Маралы в уже желтеющей зелени красуются перед людьми.
Алтайский заповедник
Ранее мы делали фотоподборку красот Горного Алтая. Можно посмотреть тут.
Зелень уже желтеет, наступила красивая пора осени. Алтайский заповедник поделился фотография благородных оленей.
Только взгляните, какие они статные красавцы.
Ранее мы делали фотоподборку красот Горного Алтая. Можно посмотреть тут.
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