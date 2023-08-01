Предвестник катастрофы: рыбу Судного дня заметили у популярного среди политиков острова. Видео

Местные жители веками передают из поколения в поколение рассказы о том, что это явление наблюдают перед мощным землетрясением и цунами.

Это произошло в Тайване, пишет LIFE.

Предметом беспокойства стала рыба сельдяной король. Правда, ее еще называют "ремень-рыба", или "ремнетел" за длинное и плоское туловище. Но есть у короля и другое название — рыба судного дня. Хоть как ее назови, но по поверьям, она появляется в акваториях перед катастрофическими землетрясениями.

И совсем недавно ее короля заметили у берегов Тайваня.

Рыба глубоководная, потому увидеть ее на поверхности моря — мечта любого ихтиолога.

Смертоносное землетрясение

В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей.

Однако ученые подчеркивают — связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована. Однако многие японцы уверены, что нет и доказательств ее отсутствия.

В российской акватории

В 2019 году в России (Хасанский район Приморского края) был впервые замечен сельдяной король. Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован.

Уникальное существо обнаружил у берегов Приморья местный житель Владимир Тарасов. Сельдяного короля мужчина поймал в море в районе Славянки буквально за хвост.

Рыбу отпустили на волю.

О рыбе

Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, которая обитает на глубине до 1 км в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб.

"Дикая лилия"

Между тем Тайвань по-прежнему является зоной политического конфликта в КНР. В результате серии реформ, проведенных в конце 1980-х — первой половине 1990-х годов, страна превратилась в демократическое государство. Эти перемены начались со студенческих протестов в марте 1990 года под названием «Дикие лилии».

Политические партии Китайской Республики часто имеют радикально различающиеся взгляды относительно независимости Тайваня С момента эвакуации на Тайвань в 1949 году термин «Тайваньский регион» подразумевает также территорию, находящуюся под фактической юрисдикцией правительства Китайской Республики..