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Жизнь

Праздник медведя — 21 мая

Барнаульский зоопарк и силикатный завод «Стройберг» приглашает больших и маленьких друзей на праздник медведя «В гостях у Глаши». Открытие праздника — 21 мая, в 12:00.

21 мая в Барнаульском зоопарке Праздник медведя.
21 мая в Барнаульском зоопарке Праздник медведя.
Источник: пресс-служба Барнаульского зоопарка «Лесная сказка».

21 мая — день появления медведицы Глаши в Барнаульском зоопарке. За историей маленького медвежонка, который вырос и превратился в прекрасную медведицу, следил, наверное, не только весь Барнаул, но и Алтайский край. Теперь 21 мая — официальный праздник медведя в зоопарке.

В программе праздничного мероприятия — творческие мастер-классы, игровые станции, экскурсия, игры и праздничное угощение Глаши.

Медведь — символ России, мощи, силы духа и мужества. На празднике будут богатырские забавы от завода «Стройберг» с подарками и призами. Приходите семьями, с друзьями поздравить Глашу, зоопарк и отлично провести время в воскресный день!

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка», Ул. Энтузиастов, 12.

+7 (3852) 99-62-62

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