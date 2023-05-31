1 июня
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Жизнь

Праздник для малышей и взрослых. Куда сходить в День защиты детей в Барнауле

Ко Дню защиты детей в Барнауле подготовили множество праздничных площадок. Юные барнаульцы смогут от души повеселиться на концертах, а родители - получить полезные консультации. Altapress.ru рассказывает, куда сходить 1 июня.

Дети. Ребенок.
Дети. Ребенок.
unsplash.com
1
Где пройдут праздничные мероприятия?

В День защиты детей праздничные мероприятия пройдут во всех районах Барнаула. Большую программу "Барнаул - город для детей" предлагает парк "Арлекино".

Организаторы подготовили для детей тематические фотозоны, выставки, игровые программы, шоу и мастер-классы.

В парке "Солнечный ветер" барнаульцев приглашают на праздник «Улыбнись, планета! В объективе – лето!».

Спеть знакомые песни можно на хоровом форме «Барнаульский камертон», который пройдет на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской. Перед горожанами выступят академический хор им. А.Б. Тарнецкого, барнаульский детский хор, сводный детский хор и барнаульский духовой оркестр.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.
2
А где можно будет увидеть животных и полюбоваться звездами?

Барнаульский зоопарк приглашает юных горожан и их родителей на праздничную программу «Пусть всегда будет детство!».

Маленьким барнаульцам проведут экскурсию "Беби бум 2023", где покажут недавно родившихся малышей. А также устроят детское караоке.

Погрузиться в удивительный мир космоса зовет барнаульский планетарий. Они подготовили игровую программу «Звездное детство: праздник со Звездочетом» на уличной площадке перед культурным центром (проспект Ленина, 19).

3
Будут ли спортивные игры?

Конечно! Организаторы в парке "Арлекино" проведут семейную эстафету, «Веселые старты» и народные игры для всех желающих. Также здесь устроят танцевальный флешмоб и творческие мастер-классы, фотосессию с элементами театрального реквизита, представят конструкторскую мастерскую и игротеку.

Проверить свою силу и ловкость можно в спортивно-игровой программе «Смелые и умелые». Она пройдет на площади им В.М. Шукшина (пересечение ул. Юрина и Шукшина).

Ребенок. Мыльные пузыри. День защиты детей
Ребенок. Мыльные пузыри. День защиты детей
4
Какие пройдут мастер-классы?

На память о празднике можно создать сувенир собственными руками на мастер-классах в парке "Арлекино". Детям предложат создать игрушку-антистресс, расписать деревянную фигурку или создать ее из гипса.

Представители АНО «Караван надежды» проведут мастер-класс по изготовлению свечи из вощины. А на площадке центра «Потенциал» можно создать традиционную куклу-потешку Петрушку.

5
Куда можно сходить родителям?

В парке "Арлекино" родители смогут получить консультацию педагога-психолога и учителя-логопеда на площадке центра "Потенциал". А волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» проведут обучающий квест для детей и их родителей по безопасности.

Также для гостей состоится презентация общественных организаций, учреждений дополнительного образования и социального обслуживания.

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