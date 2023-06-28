Праздничный намаз и угощение пловом. Как празднуют Курбан-байрам в России в 2023 году - фото

Праздничные мероприятия начались рано утром в крупных городах России.
Так в Москве и Московской области празднование Крубан-байрама проходит в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях Москвы, а также на дополнительных площадках российской столицы и еще на 55 площадках в Московской области.
Изначально от празднования Курбан-байрама хотели отказаться из-за введения режима КТО. Но после его отмены праздничные мероприятия решили возобновить.
В Казани Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин посетили мечеть в Приволжском районе. Сотни верующих участвовали в утреннем намазе.
В Уфе Курбан-байраму посвятили целый фестиваль. Для верующих организовали праздничный концерт и халяль ярмарку. Всех желающих угощают бесплатным мороженым и пловом.
Прямая трансляция
Для удобства верующих в Москве и Московской области утром организовали трансляции праздничных богослужений на телеканалах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций, а также в социальных сетях.
Прямая трансляция праздничного богослужения из мусульманского духовно-просветительского центра города Волоколамск транслировалась с 07:00 на телеканале «360 градусов».
Праздничное богослужение из Московской Соборной мечети транслировалось с 09:00 на канале «Россия 1».