Правительство РФ утвердило изменение призывного возраста

Верхняя граница призывного возраста — 30 лет. Нижнюю границу оставили такой же — 18 лет. Хотя были предложения изменить ее до 21 года.
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
Правительство РФ утвердило изменения призывного возраста, сообщает РИА Новости.
Верхняя граница призывного возраста — 30 лет. Нижнюю границу оставили такой же — 18 лет. Хотя были предложения изменить ее до 21 года.
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
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