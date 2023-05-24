25 мая
﻿
Жизнь

От мобилизации не будут освобождать предпринимателей и фермеров - стало известно, почему

В правительстве не приняли законопроект, который предусматривал освобождение от мобилизации индивидуальных предпринимателей и фермеров. О том, по какой причине отвергли такую возможность, сообщили "Ведомости".

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.
1
Что известно о законопроекте?

Законопроект подготовила фракция "Новые люди" и внесла на рассмотрение в середине января 2023 года.

Согласно документу, отсрочку от мобилизации могли получить ИП, единственные участники ООО, не имеющие долгов, и главы крестьянско-фермерских хозяйств.

Авторы законопроекта опирались на то, что от предпринимателей зависит функционирование их бизнеса и рабочие места.

«А рабочие места создают именно предприниматели. Стране нужно, чтобы в разных отраслях специалисты были на своих рабочих местах», – считает соавтор законопроекта, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

2
Почему его не приняли?

В правительственной комиссии не приняли законопроект. Члены комиссии отметили, что инициатива носит «избыточный характер», так как для предоставления отсрочки уже имеются множественные основания.

В отзыве "Белого дома" также указали, что в документе отсрочку получают «забронированные» граждане.

Бизнесмен. Менеджер.
Бизнесмен. Менеджер.
СС0
3
Что ответили авторы инициативы?

По информации "Ведомостей", партия еще не получила официальный отзыв правительства.

Тем не менее авторы законопроекта готовы добиваться рассмотрения и принятия инициативы. Данков заметил, что существующие меры по введению отсрочки от мобилизации для некоторых категорий граждан не защищают предпринимателей.

4
Сколько всего мобилизовано предпринимателей?

Мобилизовано больше 27 тыс. предпринимателей. Данные опубликовала Минобороны в конце 2022 года. Об этом Сергей Шойгу докладывал Владимиру Путину 28 октября.

Бизнесмен.
Бизнесмен.
СС0
5
Что говорят юристы?

Юристы отмечают, что в данный момент поправки в законодательство об отсрочке от мобилизации малоактуальны, поскольку мобилизация не проводится.

В случае, если мобилизация будет объявлена повторно, то к предпринимателям придется применять индивидуальный подход, учитывая потребности государства и экономики.

«Отсрочки, которые существуют сейчас, предоставляются по принципу отнесения человека к конкретной деятельности. Я думаю, дальше надо действовать, соблюдая этот подход», – заявил председатель военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость