От мобилизации не будут освобождать предпринимателей и фермеров - стало известно, почему

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Почему его не приняли?

В правительственной комиссии не приняли законопроект. Члены комиссии отметили, что инициатива носит «избыточный характер», так как для предоставления отсрочки уже имеются множественные основания.

В отзыве "Белого дома" также указали, что в документе отсрочку получают «забронированные» граждане.