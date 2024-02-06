Правда ли, что в России заблокируют все VPN-сервисы

Почему VPN — "портал в ад"
На встрече со школьниками в Екатеринбурге Мизулина заявила: "VPN, особенно бесплатный, это вообще портал в ад, потому что он бесконечно выкачивает с устройства данные, и их передают третьим лицам".
Для чего нужен VPN
Технологию VPN создали, чтобы безопасно объединять компьютеры, находящиеся на расстоянии, в одну локальную виртуальную сеть и безопасно передавать данные.
Обход блокировки стал побочным эффектом, который изначально не предполагали. Технология была создана в 1990-е годы, когда интернет был свободным и блокировок не существовало.
Сейчас VPN активно используют российские государственные органы: так, сотрудникам МИДа запрещено выходить из здания, не подключив служебный VPN. Это обеспечивает потоковое шифрование передаваемых данных.
Блокировка невозможна
Эксперты заявляют, что блокировать все VPN никто не сможет. Иначе государство, в первую очередь, заблокирует себе возможность работать с этой технологией.
Есть предположение, что блокировать будут крупные сервисы по IP и gmail-адресам.
Ответ Госдумы
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался о возможной блокировке: «очень странно». Роскомнадзор уже законодательно наделен правом ограничивать доступ к таким приложениям: ведомство блокирует их регулярно.
Депутат добавил, что ему и руководству Роскомнадзора, с которым он связался, неизвестно о новых приказах, касающихся VPN.
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