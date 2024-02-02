Позорище или шедевр. Почему новый фильм «Мастер и Маргарита» вызвал такой скандал в России

Мнения о недавно вышедшей экранизации «Мастер и Маргарита» сильно разнятся. Одни считают фильм очередным провалом, другие же называют его лучшей экранизацией романа за всю историю кино. Чем вызваны такие разные позиции? И зачем вообще экранизировать литературные произведения, если книга все равно лучше? На эти и другие вопросы мы отвечаем вместе с искусствоведом Михаилом Чуриловым.

Михаил Чурилов — искусствовед, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ. С 2009 года посещал Клуб любителей интеллектуального кино при АлтГУ (председатель – доктор философских наук Вячеслав Корнев). С 2015 года, после переезда Корнева в Санкт-Петербург, был организатором клуба в Барнауле, пока его не закрыли в 2022 году.

Если ругают, значит, это нужно

— Фильм «Мастер и Маргарита» вышел неделю назад, а вокруг него уже назревает скандал. Как вы считаете, что вызвало больший резонанс: противоречивая личность режиссера Михаила Локшина или же сама подача фильма?

— Как в большинстве случаев, те, кто громче всего критикует фильм, сами его не смотрели. Позиция у них простая: «Не смотрел, но осуждаю».

Конечно, причин для критики можно найти множество. Кого-то смущает иностранное гражданство режиссера (Михаил Локшин родился в США — прим. Ред.), другого — расхождения с оригинальным романом. А третий и вовсе считает, что лучше сериала 2005 года от Бортко ничего нет и не будет. Но, как показывает опыт, если фильм бесконечно ругают, значит, в нем есть что-то стоящее.

Есть то, за что можно похвалить фильм. Например, хорошее качество «картинки». Работа оператора и уровень графики здесь на высоте. Интересно и то, как Локшин изобразил альтернативную Москву будущего, в которой осуществлены все советские мечты. Например, здесь можно увидеть Дворец Советов с огромным монументом Ленина, который планировали в 1920-х, но так и не построили.

Лично меня заинтересовал этот фильм. И я советую тем, кто еще его не смотрел, но уже хочет отругать, все же сходить в кино и затем решить, понравился или нет.

Михаил Чурилов. Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова

— Но ведь есть уже неплохая экранизация Владимира Бортко, которая запала в душу многим. Зачем тогда снимать еще один фильм?

— Мне нравятся слова одного комментатора: «Каждому поколению нужны свои «Мастер и Маргарита»». И действительно, кинематограф постоянно развивается, и то, что было популярно почти 20 лет назад, сегодня уже не будет цеплять современную аудиторию.

Например, меня в детстве восхищал «Бэтмен» Тима Бертона. И многие критики того же мнения. Но если бы у нас был только фильм Бертона, то мы бы никогда не увидели Хита Леджера в роли Джокера.

Сериал Бортко вызывает у людей моего поколения чувство ностальгии. Отчасти поэтому у взрослой аудитории есть неприятие новой экранизации. Хотя я еще тогда разочаровался, когда увидел Олега Басилашвили в роли Воланда — не ассоциировался он у меня с повелителем тьмы из книги.

В конце концов любая экранизация либо даст нам пищу для размышлений, либо усилит наше удовольствие от книги.

— Многих зрителей возмутило то, что режиссер серьезно отходит от оригинала и показывает уже свою придуманную историю. Допустимо ли такое при экранизации?

— Когда фильм полностью копирует произведение, то он становится блеклым. Зачем зрителю смотреть то, что он уже и так знает. Экранизация должна обогащать оригинальный текст новыми смыслами. В том числе показывать то, о чем читатель мог только догадываться: «А что если?» Например, а что если бы Шерлок Холмс существовал в наше время? Об этом рассказывает сериал от BBC с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Я считаю, что все допустимо, если это смотрится органично. В конце концов любые нововведения не отменят достоинства оригинального произведения и творчества автора, например Булгакова, Толкина или Конана Дойля. Наоборот, его влияние только усиливается, раз на его произведения делают столько экранизаций.

Но все же такое допустимо только при адаптации литературных произведений. Когда же дело касается биографии известного человека, тут уже вымысел неприемлем. Он вызывает чувство недоверия. Хотя есть удачные эксперименты. Например Квентин Тарантино в фильме «Бесславные ублюдки» показал, как расстреливают главного тирана человечества Гитлера, а вся верхушка рейха гибнет в пожаре. Об этом же мечтал каждый!

Фильм "Мастер и Маргарита" Кинопоиск

Два разных языка

— Одна из проблем адаптаций литературы — фильм не может передать всех событий книги. Зачем тогда вообще снимать фильмы по художественным произведениям?

— Любая экранизация литературных текстов заранее обречена на критику. Ведь одно из таинств чтения книги — это представление событий и героев по-своему. Читатель уже давно снял свой идеальный фильм в голове. Поэтому он неизбежно будет сравнивать его с романом и подмечать неточности.

Но такие зрители забывают, что книга и кино — это два разных жанра искусства, которые говорят на разных языках. Литература — искусство временное (в центре — события, которые разворачиваются во времени). А кино — пространственное-временное (оно сочетает в себе картину, которое находится в пространстве, и время, в котором развивается событие).

Конечно, с первоисточником желательно быть знакомым. С романом Булгакова будет проще, ведь многие читали его еще в школе, в отличие, например, от космооперы «Дюна». В этом же и состоит главный плюс экранизации литературы — она заставляет зрителей обратиться к книге. Уверен, что сейчас люди сметают «Мастера и Маргариту» с полок книжных магазинов.

Хотя есть у этого и обратный эффект — продавцы размещают изображения героев сериалов или фильмов на обложках книг. Тем самым они навязывают уже придуманный образ и разрушают магию литературы.

Фильм "Мастер и Маргарита" Кинопоиск

Жизнь в серых оттенках

— Есть и те, кто не любит фильм из-за политической позиции режиссера (Михаила Локшина подозревают в осуждении спецоперации и финансовой поддержке Украины). Нужно ли воспринимать произведение вместе с биографией творца или следует их разграничивать?

— Это прекрасный вопрос. Сейчас в обществе царит культура отмены, следуя которой, люди стараются осудить всех.

Более того, сейчас стараются отменить не только современных деятелей культуры, но и творцов прошлого. Великий художник XVII века Караваджо виновен в убийстве. А Пабло Пикассо, основоположник кубизма, — любитель женского пола и абьюзер, от которого страдали жены, дети и даже внуки. И при этом они гениальные художники мирового искусства. Их произведения не отменяют их поступков, как и их поступки не перечеркивают их вклад в творчество. Потому я считаю, что нужно разграничивать произведение и автора.

Но в тоже время без биографии творца иногда сложно понять истинный смысл его творчества. Жизнь написана не только в белых и черных тонах — а в серых оттенках.

— Насколько вообще целесообразно, чтобы фильмом занимался человек, не имеющий отношения к стране, в которой писалось произведение? Михаил Локшин, например, гражданин США.

— Как говорил один из великих, все истории можно поделить на семь основных сюжетов. Эти истории говорят на общенациональном языке и понятны каждому человеку. Поэтому не столь важно, в какие их поместить декорации. Есть немало примеров, когда режиссер успешно снимал фильм не о своей родной стране. Например, наш отечественный сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова. Или мини-сериал «Чернобыль», созданный американским телеканалом HBO.

Конечно, несоответствия в деталях обязательно будут. Но все же очень интересно посмотреть, как иностранцы видят нашу страну. Есть даже отдельный термин «клюква», которым обозначают самые стереотипные представления о России: медведи, балалайки и стакан водки на столе.

Фильм "Мастер и Маргарита" Кинопоиск

Учиться, а не слепо повторять

— В каком состоянии находится российское кино сейчас?

— Очень хочется верить, что российский кинематограф начал подниматься с колен. Несмотря на то, что у нашего кино есть легендарное наследие — советский кинематограф, долгое время оно находилось в упадке. Способствовал этому распад Советского союза.

Советская цензура хоть и подвергала тщательной проверке фильмы, но при этом допускала те картины, в чьем качестве и продуманности была уверена. Но когда СССР пал, на рынок хлынуло огромное количество фильмов, а кино начали снимать сразу все обо всем. Перестроечное кино можно хвалить разве что за смелые эксперименты, но точно не за качество.

Затем российский кинематограф начал активно подражать зарубежным фильмам, зациклившись на гонке с западом. И пока отечественные киноделы пытались соответствовать стандартам Голливуда, они отставали от него на пять-шесть лет. Из фильмов 2000 и 2010-х годов мне сложно назвать хотя бы одну достойную картину.

Фильм "Мастер и Маргарита" Кинопоиск

Мне кажется, что приходить в себя российская киноиндустрия начала после популярности сериалов. Около пяти лет назад во всем мире начался сериальный бум и стало появляться большое количество стриминговых сервисов, в том числе и в России. Именно сюда и ушло независимое кино.

Раньше, чтобы снять стандартный голливудский фильм, режиссеру приходилось учитывать множество вещей. Лента должна увлечь всю семью, быть одинаково понятной для женщин, мужчин, детей всех национальностей и возрастов, а еще не быть слишком длинной или короткой.

Стриминговые сервисы же открыты экспериментам, так как они предлагают сразу большое количество фильмов, из которых зрители выбирают себе то, что им по душе. Они показали, что если давать волю режиссеру, то можно получить что-то действительно достойное. Это стали замечать и те, кто связан с большим кино, и начали постепенно давать дорогу новым талантам.

Сейчас мировой кинематограф снова переживает кризис. Он завяз в бесконечном цикле ремейков, сиквелов, адаптаций. Современным режиссерам сложно придумать что-то новое.

Фильм "Мастер и Маргарита" Кинопоиск

— А разве нынешняя экранизация «Мастера и Маргариты» не сделана в лучших традициях Голливуда?

— Пожалуй, да, российский кинематограф еще не до конца избавился от подражательства. Но он хотя бы начал учиться у своих конкурентов, а не слепо повторять за ними.

Свою роль в экранизации романа сыграло и то, что Михаил Локшин — гражданин США, хотя учился и работал в России. Соответственно, он и снимал по голливудским стандартам. Его первый полнометражный фильм «Серебряные коньки» очень понравился нашим зрителям и продюсерам (в России фильм получил три премии «Ника» и шесть премий «Золотой орел» - прим. Ред.). Я думаю, что они хотели получить такой же эффект и от «Мастера и Маргариты».

Когда-нибудь мы нащупаем свой путь, по которому и следует идти. Кто знает, может, однажды о нашем кинематографе снова заговорят.

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