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Жизнь

Пожар на станции, отключения электричества и нескончаемый зной. Что произошло в Алтайском крае 5 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 5 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • На станции Смазнево в Заринском районе произошел серьезный пожар. Обошлось без пострадавших, но 45 населенных пунктов Кытмановского, Заринского и Залесовского районов на несколько часов остались без электричества. Предварительная причина пожара — разлив масла.
  • Синоптики предупредили, что аномальный зной продержится в Алтайском крае несколько дней. Пик жары придется на 6 и 7 июня: прогнозируют до +40 градусов.
  • В Барнауле открыли стендап-клуб. В нашем репортаже — разрезание ленточки, «прожарка» организатора и 6 шуток с первого концерта «StandUp Алтай».
  • В Горняке 76-летняя женщина на Lada Kalina сбила мальчика, который переезжал пешеходный переход на электросамокате. Ребенок в больнице в тяжелом состоянии.
  • Городской пляж в Барнауле может открыться уже на этой неделе. Работники пляжа сообщили, что новый сезон начнется предположительно с 10 по 12 июня.
  • К июню Барнаул расцвел фиалками, сон-травой, незабудками, нарциссами и не только. «Цветочный город» сфотографировала Марина Селезнёва.

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