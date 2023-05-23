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Жизнь

Пожар на границе, шок в театре и велосипедный Барнаул. Что произошло в Алтайском крае 23 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 23 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Крупный лесной пожар вспыхнул на границе Алтайского края и Казахстана. Предварительная площадь возгорания — 57-70 га. Клубы дыма распространялись в том числе в Локтевском районе, однако, по сообщению МЧС, угрозы населенным пунктам нет.
  • Барнаул — велосипедный город, и «велосипедность» эта будет расти. Так считает руководитель сети магазинов «Пульс» Дмитрий Багинский. Мы поговорили с ним о велокультуре, марафонах, велодорожках в городе и «Трассе здоровья».
  • Барнаульские одиннадцатиклассники устроили флешмоб в честь последнего учебного дня. Танцы вместо уроков — в нашем фоторепортаже
  • Алтайский краевой суд лишил выплат отца военнослужащего, погибшего в зоне СВО. 20 лет мужчина не интересовался жизнью сына. Вспомнил он о нем, когда узнал о «гробовых».
  • В Алтайском крае впервые устроили большой праздник черемши. Посмотрите, как это было.
  • На сцене МТА впервые выступил любительский коллектив — и шокировал зрителей. Спектакль, который состоялся несмотря на трагический уход из жизни молодой актрисы, получился очень красивым и искренним.

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