20 августа
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Жизнь

Появились первые знаки, которые запрещают езду на электросамокатах

Первые знаки, запрещающие проезд на электросамокатах, установили в центре города Сочи. Об этом сообщают РИА Новости.

Электросамокат.
Электросамокат.
unsplash.com

"Мы видим эффект от этой межведомственной работы, сочинцы обращают внимание на знаки, помогает информация в СМИ и социальных сетях", - заявил заместитель мэра Сочи Николай Бескровный.

Чиновник отметил, что нарушения правил пользователями средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах и на проезжей части пока частое явление в Сочи

Мониторинговая группа будет продолжать работу и устанавливать знаки о запрете передвижения на средствах индивидуальной мобильности.

Ранее в России предложили снизить максимальную скорость электросамокатов.

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