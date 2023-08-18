Появились первые знаки, которые запрещают езду на электросамокатах

Первые знаки, запрещающие проезд на электросамокатах, установили в центре города Сочи. Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы видим эффект от этой межведомственной работы, сочинцы обращают внимание на знаки, помогает информация в СМИ и социальных сетях", - заявил заместитель мэра Сочи Николай Бескровный.

Чиновник отметил, что нарушения правил пользователями средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах и на проезжей части пока частое явление в Сочи

Мониторинговая группа будет продолжать работу и устанавливать знаки о запрете передвижения на средствах индивидуальной мобильности.

Ранее в России предложили снизить максимальную скорость электросамокатов.