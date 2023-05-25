Появились фотографии из алтайского заказника, где обитает бородатая неясыть

Не так давно птица вывела потомство, и скоро можно будет увидеть фотографии подросших птенцов.
Ранее заказник "Обской" показал, как выглядит эта птица с нововыденными детенышами.
Минприроды Алтайского края поделилась фотографиями из заказника "Обской", где обитает редкая бородатая неясыть.
Не так давно птица вывела потомство, и скоро можно будет увидеть фотографии подросших птенцов.
Ранее заказник "Обской" показал, как выглядит эта птица с нововыденными детенышами.
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