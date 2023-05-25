Появились фотографии из алтайского заказника, где обитает бородатая неясыть

Минприроды Алтайского края поделилась фотографиями из заказника "Обской", где обитает редкая бородатая неясыть.

Не так давно птица вывела потомство, и скоро можно будет увидеть фотографии подросших птенцов.

Ранее заказник "Обской" показал, как выглядит эта птица с нововыденными детенышами.