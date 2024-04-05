5 апреля
﻿
Жизнь

Последствия паводка, Ди Каприо на Алтае, налоговая былина. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Внезапно в Алтайском крае снимут фильм про то, как Ди Каприо находит невесту в российской глубинке. Продюсер проекта рассказал, что картину снимают с использованием технологии DeepFake. Но есть надежда на то, что голливудская звезда согласится сняться лично. Другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Выплаты пострадавшим от паводка начались в Алтайском крае

Пострадавшим от паводка 5 апреля начали выплачивать единовременную материальную помощь. Если вода в домах поднялась выше пола – компенсация составит 30 тыс. рублей. Если подтоплен оказался участок – 10 тыс. рублей. Всего выплачено уже около 800 тыс. рублей. Дополнительные деньги на это предусмотрены в бюджете края.

Больше всего от паводка пострадали Михайловский, районы Волчихинский и Немецкий национальный.

О качестве воды, пострадавших животных и погоде на ближайшую неделю — читайте здесь.

Архитектор назвал главного врага Барнаула и посетовал на устаревшие новостройки

Точечная застройка в центре и новаторство только на выселках – такой подход к градостроительству барнаульский архитектор Алексей Квасов не принимает.

Главное зло архитектор видит в бурном росте точечной застройки. Прежде всего, она усложняет ситуацию с социальной инфраструктурой в устоявшихся районах, где новые учреждения строить не планируют. Растущая плотность застройки также давит на среду: в перенаселенной локации жить и находиться непросто.

Какую практику барнаульским застройщикам предлагает Квасов и как это может изменить город — читайте здесь.

Altapress.ru написал и записал эпическую налоговую былину

Что еще почитать?

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость