Последний пролет монтируют на мосту по пр. Ленина в Барнауле

Оставшийся пролет между второй и третьей опорами на мосту по пр. Ленина монтируют в Барнауле, сообщает Telegram-канал " Мост ".

На выходных же строители смонтировали пролет между третьей и четвертой опорами большого путепровода.

На уже готовых пролетах устанавливают поперечные балки и связи.

А на малом мосту поверх балок залили слой бетона, предназначенный для выравнивания поверхности. Сейчас он застывает и набирает прочность.

Вскоре после этого на малом путепроводе сделают гидроизоляцию и приступят к укладке асфальта.

На нем же уже приступили к отделке откосных крыльев и сопряжению моста с насыпью. Продолжаются земляные работы на подъездах.

Напомним, срок сдачи моста - 30 ноября.

Ранее сообщалось, что реконструкция идет согласно графику и укладывается в сроки.