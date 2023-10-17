После продолжительной болезни умер звезда КВН (обновлено)

Обновлено Смерть звезды опровергли. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ему было 54 года. Он долгое время страдал от серьезного заболевания.

В течение своей карьеры Сивохо принимал участие в командах ДПИ, «Дрим-Тим» и Сборная СНГ, дважды достигая финала Высшей лиги КВН, напоминает Газета.Ru.

В последнее время работал креативным продюсером ООО «Квартал 95».

Ранее умер участник КВН Халил Мусаев. Он был верным и отзывчивым другом, душой компании. Халил Мусаев родился в Махачкале в 1974 году. В 1990-х он был членом команды КВН «Махачкалинские бродяги». Кроме того, снимался в проекте «Даешь молодежь».