29 февраля
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Жизнь

После ночных морозов на Алтае днем станет "по-зимнему" тепло

Легкий снег припорошил посыпанные песком тротуары. Люди постепенно отвыкают от лютых морозов и уже настраивают себя на весну. Не тут-то было!

Свиристели в Барнауле.
Свиристели в Барнауле.
Марина Селезнёва, vk.com/ostanovka_mgnovenia

Так, 27 февраля ночью в Алтайском крае местами ночью похолодает до минус 27 градусов мороза, в Барнауле — до минус 21.

Но уже днем холода отступят — в регионе от минус 5 до минус 10 градусов мороза. В Барнауле — до минус 9.

Ветер юго-восточный. Хотя именно с 27 февраля желательным бы был ветер северного направления. Любителям поторопить весну.

Дело в том, что в Гидрометцентре РФ накануне сообщили, что на северных территориях Сибири будет аномально тепло — на 12-14 градусов выше нормы. Эти аномалии будут в сопровождении ветра до 30 метров в секунду. Но лучше уже без ветра при комфортной зимней погоде. Учитывая, что свои аномалии зима вовсю продемонстрировала в этом сезоне — с дождем, громом, молниями, метелями. Лучше без фанатизма. Пусть все идет своим чередом.

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