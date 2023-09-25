После магнитной бури редкое по красоте полярное сияние сняли в российских регионах

Редкое по красоте полярное сияние сняли россияне в нескольких регионах страны.

Это произошло в Ленинградской области, Татарстане, указывает Lenta.ru.

Накануне в в России зафиксировали слабую магнитную бурю.

Между тем ранее магнитные бури спровоцировали северное сияние под Новосибирском. Дело в том, что на Солнце сейчас происходит серия вспышек, которые могут провоцировать северное сияние.

Что такое северное сияние

Это свечение верхних слоев атмосфер планет, которые возникают из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Насладиться красивыми видами обычно можно в северной части страны.

Почему оно пришло в Сибирь

Активность вспышек растет, поэтому сейчас северное сияние мы можем наблюдать не только на Севере, но и в Сибири.

Самые мощные бури обычно проходят на Алтае.

Вопрос о геомагнитной обстановке не теряет свою актуальность среди метеозависимых людей.

Поэтому люди заблаговременно пытаются узнать о грядущей космической погоде, которая могут негативно сказаться на их самочувствии.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Больше совершать пеших прогулок.

Метеопаты

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.