После дачного сезона в Барнауле осталось 70 кошек

Как сообщает "Инцидент Барнаул", сейчас к питомцам раз в несколько дней приезжает женщина и подкармливает их.
Коты были домашними, но владельцы намеренно или случайно бросили их за городом.
Ранее в Барнауле из запущенной квартиры вывезли 28 кошек.
В барнаульском садоводстве "Полет" дачники оставили более 70 кошек.
Как сообщает "Инцидент Барнаул", сейчас к питомцам раз в несколько дней приезжает женщина и подкармливает их.
Коты были домашними, но владельцы намеренно или случайно бросили их за городом.
Ранее в Барнауле из запущенной квартиры вывезли 28 кошек.
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