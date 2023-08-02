2 августа
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Жизнь

После аномальной жары в Сибири начнутся подтопления

В России в течение ближайших двух дней ожидается выход воды в поймы рек.

Дождь. Зонты.
Дождь. Зонты.
СС0

В ближайшее время на территории четырех регионов РФ ожидается выход воды из-за ливня, а также подтопления, указывает "МК".

По данным исследователей, это произойдет в Красноярском и Забайкальском краях, в Бурятии.

Ранее получили тревожный сигнал об опасности для всего человечества. Получены спутниковые снимки Земли, на которых видно, что весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

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