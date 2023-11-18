Не кулаками махать: 10 идей, как провести выходные в Барнауле

Лекция об аромамаслах, хоккейный матч и семинар по самообороне: Аltapress.ru придумал, куда можно сходить в Барнауле 18 и 19 ноября.

В театр

«Зойкина квартира» в Театре драмы — 19 ноября, 17:30, 18+

«Любовь и голуби» в Музыкальном театре — 18 ноября, 17:00, 16+

«Три плюс кот» в Крепостном театре — 18 ноября, 18:00, 16+

Сцена из спектакля «Зойкина квартира». Фото предоставлено Алтайским краевым театром драмы им. В.М. Шукшина.

Для детей

«Летучий корабль» в Молодежном театре Алтая — 19 ноября, 12:00, 6+

На стендап

Талантливейшие представители event-сферы, опытные амбассадоры юмора и команда «Стендап Алтай» представят свои импровизации на шоу «Чо-то будет» — 19 ноября, 19:00, 18+

В «Изумрудный»

Мир эфирных масел, их целебные свойства и чудеса на Арома-встрече в визит-центре парка «Изумрудный» — 19 ноября, 12:00, 12+

Флакон духов ССО

На хоккей

В «Титов Арене» ХК «Динамо-Алтай» выступит против ХК «Звезда» из Москвы — 18 ноября, 17:00, 0+

В музей

Куратор выставки «Эхо шаманского бубна» Дмитрий Емельянов расскажет о сохранившихся традициях кумандинцев в завершающей лекции «Люди-лебеди: кто они?» — 19 ноября, 15:00,12+

На самооборону

В спорт клубе «Партизан» расскажут и покажут, как пользоваться газовым баллончиком для самообороны — 19 ноября, 11:00, 18+

Занятие по самообороне в спецназе алтайского УФСИН. altapress.ru

В кино

Основанный на реальной истории детектив от Чон Джу-Ри «Следующая жертва» в «Премьере», 18+