Порнозвезда вернула девственность и начала искать партнера для «первого раза»

Канадская порнозвезда сделала операцию по восстановлению девственности и решила найти себе парня для «первого секса». Об этом сообщает Daily Star.

Элен Будро заявила, что гименопластика помогла ей «обнулить» количество сексуальных партнеров в своей жизни.

Теперь девушка ищет мужчину, который лишит ее девственности. Она отметила, что хочет достойного мужчину, который не причастен к секс-индустрии. При этом она хочет провести международный конкурс, победитель которого сможет вступить с ней в близость в прямом эфире.

У Будро нет сильных требований, однако она любит, когда у мужчины «слишком много мышц».

Ранее сообщалось, что сексолог назвала неожиданные опасности секса для жизни и здоровья.

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