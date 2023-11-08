Порывистый южный ветер принесет на Алтай плюсовую температуру

Погодные качели все не угомонятся в Алтайском крае. Уже нарастает недовольство среди тех, кто еще совсем недавно желал, чтобы теплая осень задержалась в регионе. Однако сейчас все — и автомобилисты, и пешеходы — едины: просто необходим устойчивый снежный покров.

Но небесная канцелярия словно пошла на поводу у любителей тепла.

Так, 8 ноября в Алтайском крае дневная температура воздуха составит плюс 5 градусов. Ветер южный, местами порывы достигнут 13 метров в секунду.

В Барнауле дневная температура воздуха составит плюс 2 градуса.

Так не исключено, что 8 ноября настанет "день жестянщика".

Между тем в Барнауле в середине декабря ожидают мороз до -37 градусов. Сервис "Метеонова" сообщил, что с 16 по 18 температура будет от -37 до -16. Самый морозный день выпадет на 17 декабря. Тогда ночью может быть -37 градусов, а днем — -32.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

Много снежных дней придется на вторую половину декабря, но к наступлению Нового года снег прекратится. Установится ветреная морозная погода.