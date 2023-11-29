Популярное утверждение о первой брачной ночи посчитали устаревшим

Психотерапевт считает устаревшим убеждение об обязательном сексе в первую брачную ночь. Об этом сообщает Lenta.ru.

Интимная близость в первую брачную ночь стала традицией. Однако подготовка к свадьбе и само мероприятие очень выматывает и многие не могут настроиться на нужный лад.

Ни в коем случае нельзя заставлять партнера, только потому что "надо". Отсутствие секса в первую брачную ночь никак не повлияет на семейную жизнь.

При этом специалист уверена, что отсутствие секса в первую брачную ночь скажется хорошо, даже если это действительно "первая ночь" партнеров. Усталость может оставить негативный след на этом опыте. Поэтому заставлять себя не стоит.

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