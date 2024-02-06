Помощь на расстоянии. Региональный центр лучевой диагностики появится в Алтайском крае

В Алтайском крае создают Региональный центр лучевой диагностики. Он должен усилить дистанционную диагностическую работу в крае и решить проблему с нехваткой специалистов. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Новый подход

Первым для запуска нового центра выбрали Каменский медицинский округ. Ожидается, что с пациентами будет работать рентген-лаборант. Полученные снимки будут отправлять по защищенному каналу связи в единый архив, где их увидит врач-рентгенолог.

"Проект предусматривает субспециализацию врачей, это значит, что одному специалисту будут направляться, например, денситометрические изображения, другому - маммограммы. Такая схема работы увеличит качество обработки рентгенологических изображений в крае", - объясняют в минздраве.

Специалисты Консультативно-диагностического центра Алтайского края делают акцент на дистанционной работе Регионального центра лучевой диагностики. Такой подход должен решить вопросы неравномерной загрузки специалистов, дисбаланса обеспеченности кадрами и разного уровня заработной платы.

Легкие. Компьютерная томография. Анна Зайкова.

На сегодняшний день в Каменском районе такая проблема есть, отмечают в минздраве. В Камне-на-Оби нагрузка на специалистов высокая, а в районных больницах - гораздо ниже. Ситуацию могут исправить два врача-рентгенолога, которые умеют работать удаленно и могут разгрузить специалистов.

При этом Каменская межрайонная больница может похвастаться большим пулом рентгенологической аппаратуры, в том числе компьютерным томографом. Большая часть исследований направляется в региональный архив медицинских изображений (РАМИ).

Однако в больнице работает всего три рентгенолога, из них только один занимается компьютерной томографией. Также есть техническая проблема в удаленной работе с цифровым маммографом. Поэтому врачам потребуется помощь в обработке рентгенологических снимков.

Все есть - лечить некому

В других районах Алтайского края обстановка не сильно лучше. Например, в Тюменцевской ЦРБ нет цифровой аппаратуры и есть проблемы с доступом к РАМИ. В Баевской ЦРБ, наоборот, есть цифровой флюорограф, но из-за технических проблем изображения в региональный архив не отправляются.

При этом в обоих медучреждениях работают опытные врачи, которые могут дистанционно помогать коллегам обрабатывать флюорограммы и рентгеновские снимки.

"Требуется работа по подключению техники к РАМИ и создание удаленного доступа к архивам для рентгенологов из Тюменцевской и Баевской ЦРБ. К решению данных задач приступят в самое ближайшее время", - заявили в минздраве.

Легкие. Компьютерная томография. Анна Зайкова.

В Панкрушихиской ЦРБ пока только ждут поступления нужного оборудования: цифровой рентгеновский аппарат и флюорограф не закупили. А имеющуюся аппаратура к РАМИ не подключена. Врачи-рентгенологи совмещают работу с другой специализацией.

В Крутихинской ЦРБ ситуация чуть лучше: есть цифровой рентгеновский аппарат и флюорограф, которые уже подключены к региональному архиву. Также работает опытный врач-рентгенолог, однако он пока не может помогать дистанционно.

Ранее altapress.ru писал об открытии Консультативно-диагностической поликлиники №14, которая начала принимать пациентов с 5 февраля. Отделения больницы оснастили современным оборудованием, общая стоимость которого составляет более 600 млн рублей.

Так в отделении лучевой диагностики уже установлены и подключены компьютерный томограф, флюорограф, два маммографа и рентгенаппарата. Они позволят эффективно выявлять заболевания на ранних стадиях и значительно повысят число проводимых исследований. Одно из новых приобретений - компьютерный томограф.

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