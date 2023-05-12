«Ползут» цветы и пахнут ужи. Как пробуждается Барнаульский дендрарий — фоторепортаж

Тем временем в окрестностях кордона Алтайского заповедника «Караташ» освободилось от льда Телецкое озеро.
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Корреспондент altapress.ru прошел секретными тропами в Барнаульский дендрарий и поснимал пробудившуюся природу: ужей, "расползающиеся" повсюду цветы и ловкую белочку с орешком.
Тем временем в окрестностях кордона Алтайского заповедника «Караташ» освободилось от льда Телецкое озеро.
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