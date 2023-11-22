23 ноября
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Жизнь

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" массово жалуются на сбои

Сервис "ВКонтакте" не работает уже как 20 минут, по словам пользователей. Ни приложение, ни сайт не загружают информацию.

Сбой "ВКонтакте".
Сбой "ВКонтакте".
altapress.ru

Об этом пожаловались в "В КУРСЕ 22 | Барнаул". Сам сервис обещает вскоре исправить поломку и просит зайти позже.

В начале месяца пользователи социальной сети тоже сталкивались со сбоями.

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