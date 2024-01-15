16 января
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Жизнь

Пользователи сети обнаружили газету с объявлением о продаже людей

Пользователь Reddit случайно нашел фото объявления из газеты, в котором продавали вьетнамскую девушку. Комментаторы сильно озадачились.

Мошенники.
Мошенники.
unsplash.com

Пользователь опубликовать фотографию с листом из газеты.

«Купите жену из Вьетнама всего за 6 тыс. долларов. Гарантированно девственница, будет доставлена за 90 дней. Никаких дополнительных трат. Если она сбежит в течение года, то вы получите другую бесплатно», — говорилось в объявлении.

Объявление в газете.
Объявление в газете.
Reddit

Комментаторы сразу же отметили, что это похоже на продажу людей, которая в наше время незаконна.

Другие рассказали, что иногда женщины пытаются таким способом найти себе мужа.

Ранее сообщалось, что жителей Алтайского края обманули мошенники под видом сотрудников компании сотовой связи.

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