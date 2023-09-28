29 сентября
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Жизнь

Пользователи новенького iPhone 15 массово жалуются на то, что его легко сломать

В Apple впервые за много лет отказались от российского титана, сейчас используют китайский, это произошло из-за санкций. Пользователи яблочной техники начали массово жаловаться на хлипкость ее конструкции.

iPhone 15
iPhone 15
Apple

Видео по типу "Почему iPhone 15 такой хрупкий" сейчас набирают обороты в видеохостингах. Техноблогеры проверяют его таким путем: кладут в задний карман брюк, садятся на стул и достав телефон, говорят о том, что это самый непрочный девайс Apple за последние годы. Как оказалось, это произошло из-за замены российского титана.

Санкционной замены долго сторонились, опасаясь дефицита материала. Но по предзаказам и востребованности у покупателей, сделали вывод, что китайского аналога хватит. И когда это стало финансово безопасно, компания отказалась от российского материала.

Но Mash, с ссылкой на свои источники, сообщил, что в Китае титан довести до идеала не могут более 20 лет. А добыть секреты РФ в погоне за качественным материалом тоже оказалось трудно, ведь наше производство используется и в оборотной промышленности, из-за этого становится тайным.

Ранее мы писали о том, сколько стоит iPhone 15 и как он выглядит.

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