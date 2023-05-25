Получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества. Сопутствующие эпидемии и войны

Получены спутниковые снимки Земли, на которых видно, что весь экватор "усыпан" красными пятнами, пишет LIFE.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

Глобальный природный феномен называется Эль-Ниньо — "малыш", "мальчик" (в переводе с испанского). На снимках, сделанных с околоземной орбиты, как раз зафиксированы "приготовления" планеты к будущей природной аномалии. Исследователи уверены — 2023 год станет новым "малышом".

Эпидемии

Эль-Ниньо вызывает экстремальные погодные условия, связанные с циклами частоты возникновения эпидемических заболеваний. Эль-Ниньо связан с повышенным риском развития заболеваний, передающихся комарами — малярия, лихорадка денге и лихорадка долины Рифт.

Госперевороты

Эль-Ниньо может быть связан с цикличностью войн и возникновением гражданских конфликтов. Вероятно, климат и военные действия связаны из-за неурожаев, которые часто приходятся на жаркие годы

Годы

Исследователи назвали предшествующие годы "мальчика". Это 2010 и 2016. Причем 2016-й стал самым мощным с 1950 года. Подобные явления наблюдались только в 1982-83 и 1997-98 годах.

Черный ящик

Ранее сообщалось, что на случай глобальной катастрофы установят "черный ящик Земли" размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества.

Записи будут фиксировать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.

Гигантский гаджет будет записывать заголовки новостей, посты соцсетей и сообщения с международных конференций по климату.