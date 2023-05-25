27 мая
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Жизнь

Получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества. Сопутствующие эпидемии и войны

Спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты.

Земля. Вид из космоса.
Земля. Вид из космоса.
открытые источники (CC0)

Получены спутниковые снимки Земли, на которых видно, что весь экватор "усыпан" красными пятнами, пишет LIFE.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

Глобальный природный феномен называется Эль-Ниньо — "малыш", "мальчик" (в переводе с испанского). На снимках, сделанных с околоземной орбиты, как раз зафиксированы "приготовления" планеты к будущей природной аномалии. Исследователи уверены — 2023 год станет новым "малышом".

Эпидемии

Эль-Ниньо вызывает экстремальные погодные условия, связанные с циклами частоты возникновения эпидемических заболеваний. Эль-Ниньо связан с повышенным риском развития заболеваний, передающихся комарами — малярия, лихорадка денге и лихорадка долины Рифт.

Госперевороты

Эль-Ниньо может быть связан с цикличностью войн и возникновением гражданских конфликтов. Вероятно, климат и военные действия связаны из-за неурожаев, которые часто приходятся на жаркие годы

Годы

Исследователи назвали предшествующие годы "мальчика". Это 2010 и 2016. Причем 2016-й стал самым мощным с 1950 года. Подобные явления наблюдались только в 1982-83 и 1997-98 годах.

Черный ящик

Ранее сообщалось, что на случай глобальной катастрофы установят "черный ящик Земли" размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества.

Записи будут фиксировать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.

Гигантский гаджет будет записывать заголовки новостей, посты соцсетей и сообщения с международных конференций по климату.

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