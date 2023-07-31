1 августа
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Жизнь

Полный форсаж: пилотажные группы, ас-вертолетчик и летчик-баянист. Как прошло грандиозное авиашоу в Сибири

Накануне на аэродроме в Мочище Новосибирской области прошло ежегодное масштабное авиашоу.

Авиашоу в Мочище.
Авиашоу в Мочище.
nsk.kp.ru

Программа оказалась короче — планы летчиков нарушил внезапный дождь, пишет "КП-Новосибирск".

Началось авиашоу с демонстрации флагов прямо в небе — их несли вертолеты.

Позже в небо поднялся на самолете "Экстра 360" Валерий Бражник — летчик-баянист Новосибирской филармонии. Пролетела над аэродромом и женская пилотажная группа из Сургута «Барсы» на спортивных Як-52. Правда, шестым пилотом в этот раз у них был мужчина.

Вертолетчик Сергей Попов из Алтайского края виртуозно показал трюки на Robinson R44. Фигуры, выполняемые асом, хорошо известны барнаульцам — во время проведения авиашоу в городе Сергей виртуозно показывает способности машины под управлением аса.

На шоу также пилотажная группа «Русь». Летчики показали в небе фигуру высшего пилотажу «бочку» (самолет в полете вращается вокруг своей оси).

В прошлом году пилотажная группа "Стрижи" прилетела на грандиозное авиашоу в Сибири.

Цифра

В 2019 году авиашоу в Мочище посетили порядка 50 тыс. зрителей. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году. Тогда в авиашоу участвовало около 90 воздушных судов, более 70 парашютистов (всего более 400 участников).

В прошлом году авиашоу зафиксировали на аэродроме около 100 тысяч любителей авиации.

Данные о количестве участников авиапраздника в 2023 году пока не опубликованы.

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