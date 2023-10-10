Пол - это лава. По проезжей части в Барнауле течет горячая вода.

По предварительной информации произошла коммунальная авария.
Ранее сообщалось, что без воды остались 12 домов из-за коммунальной аварии в Барнауле.
Сегодня, 10 октября, по проезжей части на Павловском тракте течет горячая вода. Об этом рассказал участник сообщества "Инцидент Барнаул".
По предварительной информации произошла коммунальная авария.
Ранее сообщалось, что без воды остались 12 домов из-за коммунальной аварии в Барнауле.
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