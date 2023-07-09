11 июля
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Жизнь

Покорил Антарктиду и Южный полюс, но умер от холода в родительском доме. История одного выдающегося полярника-радиста из Барнаула

Он одним из первых в СССР покорил Антарктиду, а спустя два года и Южный полюс. Но умер от холода в родительском доме. Вот какой была история исследователя Петра Целищева, который родился и жил в Барнауле.

Петр Целищев.
Петр Целищев.
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  • Петр Целищев первым в Барнауле увлекся радиотехникой: он изготовил самодельный передатчик и связывался с другими радиолюбителями.
  • После школы Целищев устроился на работу в Енисейское пароходство, а в годы Великой Отечественной войны служил на острове Диксон — его еще называют «Воротами Арктики».
  • В 1954 году Петр Целищев отправился в многомесячный дрейф станции «Северный полюс–4» на льдине по Ледовитому океану.
Петр Целищев.
Петр Целищев.
akunb.altlib.ru
  • В 1957-м он стал радистом при экспедиции в Антарктиду. Экспедиция началась в Калининграде (тогда еще полуразрушенном Кёнигсберге) на теплоходе «Кооперация».
  • В тропических водах Петр Целищев вживую наблюдал за акулами, которые сопровождали корабль.
  • Неделю перед приходом в Антарктиду корабль пробирался среди огромных айсбергов. На станции Мирный полярников встречали пингвины.
Петр Целищев.
Петр Целищев.
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  • Однажды Петр и товарищи спасли от обморожения австралийских моряков — поделились с ними сухой одеждой и водкой.
  • В январе 1959 года радист вернулся в Барнаул, чтобы помогать пожилым родителям. Здесь оформился в речное пароходство. Позже его избрали в Совет народных депутатов Центрального района.
Петр Целищев.
Петр Целищев.
akunb.altlib.ru
  • Умер Петр Целищев на 72 году жизни в лютом феврале 1984 года, замерзнув у печки в родительском доме. Был болен и не смог натопить. Похоронен на Черницком кладбище.
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