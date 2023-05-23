Поклон через слезы. На сцене молодежного театра Алтая впервые выступил любительский коллектив и шокировал зрителей

Любительский театр из Новоалтайска поставил спектакль в МТА, несмотря на трагичный уход из жизни молодой актрисы.

«Чудики» на сцене

В Молодежном театре Алтая состоялась премьера спектакля «Человек-мандарин». На малой сцене профессионального театра впервые выступил любительский коллектив «Чудики».

Выступление прошло в рамках проекта «Истории одной земли» при поддержке гранта Росмолодежи. В этом проекте молодежные любительские театры ставят спектакли по произведениям алтайских авторов. Лучший спектакль, который выбрали профессиональные эксперты и зрители, отправился на гастроли по городам Алтайского края.

Этим спектаклем стал «Человек-мандарин». Автором произведения является уроженка Барнаула Анна Никольская. Режиссером постановки выступила Анастасия Абрамова.

Артисты любительского театра уже успели показать спектакль в Шипуново, Заринске, Новоалтайске и Славгороде.

Вырастить себе волшебника

В центре повествования оказалась история Анны, у которой в один из зимних предновогодних вечеров появился необычный человечек. Он возник из мандариновой косточки, которую сама Анна посадила на подоконнике несколько месяцев назад.

Человек-мандарин оказался настоящим волшебником. Он всегда будет появляться на протяжении ее жизни именно в тот момент, когда главной героине будет необходима помощь.

Спектакль "Человек-мандарин". Дмитрий Лямзин.

Путешествия во времени и различные таинственные приключения стали лишь преддверием новогоднего чуда – воссоединения с семьей.

Спектакль отличается яркими костюмами, красочными колоритными персонажами и цепляющим повествованием. Несмотря на то, что в постановке принимают участие непрофессиональные молодые актеры, их игра подкупает искренностью и непосредственностью. В итоге зритель оказывается полностью погруженным в волшебный мир.

Спектакль "Человек-мандарин". Дмитрий Лямзин.

Режиссеру и актерам в полной мере удалось рассказать зрителям глубокую историю одиночества главной героини и его преодоления.

Шокирующий финал

После окончания спектакля, на поклоне артистов, слово взяла режиссер постановки Анастасия Абрамова.

Она рассказала, что буквально накануне премьеры коллектив пережил страшную утрату – скончалась молодая актриса, принимавшая участие в этом спектакле. Артисты в этот момент плохо скрывали слезы на глазах. Да и сама режиссер говорила с явной горечью в голосе.

Подобное настроение передалось и многим зрителям. Спектакль завершился минутой молчания в память о девушке.

Ранее в театре кукол "Сказка" поставили спектакль о слабоумном «гении» по знаменитому роману Дэниела Киза.