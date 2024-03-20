Похищенные у дольщиков миллионы и эксперимент в аквапарке. Что произошло в Алтайском крае 20 марта

◆ На шоссе Ленточный бор в Барнауле в лобовом ДТП погибли два человека.
◆ В Барнауле возбудили уголовное дело о хищении 223 млн рублей у дольщиков строящегося дома на ул. Партизанской, 76.
◆ В Алтайском крае увеличили размер детского туристического кешбэка.
◆ Барнаульцев эвакуировали из аквапарка — это был научный эксперимент МЧС, первый подобный в России.
◆ Мэрия Барнаула наняла частную фирму, чтобы вырубать и обрезать деревья «по науке».
◆ Барнаульский риэлтор Дмитрий Дворядкин рассказал, что будет с рынком недвижимости весной и почему тем, кто планирует продавать квартиру, лучше сделать это сейчас.
◆ Барнаульский застройщик планирует обратиться в городской комитет по строительству за разрешением на строительство ЖК на площади Сахарова.
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