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Жизнь

Погоду лихорадит: от майских заморозков на фоне штормпрогноза до плюс 24 градусов ожидается на Алтае

Небесная канцелярия так и не смилостивилась по отношению к жителям Алтайского края.

Сирень. Весна.
Сирень. Весна.
Михаил Хаустов

Посудите сами - дует северо-восточный ветер, люди по утрам ежатся от прохлады, кутаясь в капюшоны ветровок. Зато сирень начала буйствовать своим ароматом и безудержным цветением. Постарайтесь найти заветный пятилистник и съесть его. Не забудьте загадать желание!

И, собственно, о погоде.

Ночью во многих районах региона были устойчивые заморозки на почве — до минус двух градусов. А прогнозируемая температура - до плюс 24 градусов.

В Барнауле заморозков не было. но ночная температура воздуха составила всего лишь плюс 5 градусов. Днем в городе воздух прогреется до плюс 22 градусов. А значит, можно смело выйти на прогулки в парки. Сезон уже открыт. Во всяком случае, в "Изумрудном".

Ранее синоптики озвучили очередной прогноз погоды на лето этого года. Это время года станет самым страшным с начала XXI века — установит несколько погодных рекордов. Россиян ждет аномальная жара.

Невероятная жара в России начнется уже в июне. В пекло попадет сибирский регион - установятся аномально высокие показатели. Температура воздуха превысит климатическую норму сразу на 9 градусов.

А в июле метеорологи прогнозируют значительное похолодание.

И вишенка на торте - в августе россиян ждет повышение температуры до +35 градусов Цельсия и опасные погодные явления. Это — ураганы, грозы с молниями, шквалистый ветер и ливни. Эти погодные явления могут привести к наводнениям.

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