29 февраля
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Жизнь

Погода на март, страшно дорогая аренда квартир и стоимость отлова животных. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Не верится, но март уже послезавтра. Погода обещает быть теплой. И даже жаркой. Новости Алтайского края в предпоследний день зимы — в моей подборке.

Компьютер.
Компьютер.
unsplash.com

Краснодарцы выкупили активы алтайского «Колхоза имени Сталина»

Компания из Краснодара «Приоритет Агро», ведущая агробизнес в Алтайском крае, выкупила на торгах часть имущества обанкротившегося «Колхоза имени Сталина».

Активы колхоза, распродающиеся с 2017 года, расположены в Курьинском районе. Теперь краснодарцам принадлежат полуразрушенные здания и право аренды 13 участков не более 5,5 га каждый.

Что мы знаем о компании «Приоритет Агро» и чем она занимается на Алтае — читайте здесь.

Соя в Курьинском районе.
Соя в Курьинском районе.
Телеграм-канал "Приоритет Агро"

Сколько стоит уход за бездомным животным в Алтайском крае

В 2023 году стоимость отлова и возврата на прежнее место одного животного, включая транспортные расходы, в Алтайском крае установили в размере 1544 рублей. В 2024 году сумму хотят повысить до 1680 рублей.

Лечение должно было обходиться в 380 рублей, в этом году хотят поднять цену до 413 рублей. Вакцинация будет стоить 198 рублей вместо 182, а маркирование (то есть чипирование или прикрепление бирки на ухо) – 291 рубль вместо 267.

Стерилизацию в этом году оценили на 3090 рублей. В общем, всего получилось 7 785 на одно животное. Какие еще процедуры входят в стоимость — в этом материале.

А готовы ли в Алтайском крае усыплять бродячих собак и что еще нужно, чтобы уменьшить число бездомных животных — здесь.

Бездомная собака
Бездомная собака
СС0

За короткий срок в Барнауле удвоились цены на аренду квартир – станет ли дешевле

За пять лет в Барнауле увеличилась стоимость аренды однокомнатных квартир на 94%.

Если опираться на данные объявлений с «Авито», сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Центральном районе Барнаула составляет 25,6 тыс. рублей. При этом средня стоимость аренды в городе – 21, 2 тыс. рублей.

В России увеличили ключевую ставку, повысили первоначальный взнос, ужесточили условия льготной ипотеки. Все это сказывается на аренде недвижимости. А именно — предложений в разы меньше, чем спроса. Отсюда и цена.

Эксперты считают, что ниже стоимость не станет. Но может ли цена снова резко вырасти — читайте здесь.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

Что еще почитать?

  • В алтайском соколятнике готовятся к массовому пополнению. Первые яйца могут появиться уже в начале марта.
  • Каждый сотый житель Алтайского края живет с ВИЧ-инфекцией. Где в Барнауле быстро узнать о своем ВИЧ-статусе и зачем это нужно каждому — читайте здесь.

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