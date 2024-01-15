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Жизнь

Поджог в Бийске, ТЦ на продажу и еще один громкий арест. Что произошло в Алтайском крае 15 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 15 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Директор барнаульского «Горэлектротранса» Николай Петряшин арестован — предположительно, по обвинению в превышении должностных полномочий.

◆ Мэрия Барнаула дошла до Верховного суда, чтобы добиться ремонта «сталинки» на проспекте Ленина. Но ничего не вышло — потому что чиновники сами «задолжали» этому дому.

◆ Барнаульцы заметили, что после новогодних каникул на некоторые маршруты в городе (например, №27) выходит гораздо меньше автобусов, чем раньше. Люди надеются, что власти обратят внимание на проблему.

◆ В Барнауле весьма бурно прошла встреча Ольги Бузовой с поклонниками. Сфотографироваться с певицей и телеведущей пришли сотни людей.

◆ Власти Алтайского края займутся безопасностью фельдшеров скорой помощи. Начнут с видеофиксации вызовов — на специальные камеры уже выделили 6 млн рублей.

◆ В Барнауле продают целый этаж знаменитого торгово-офисного центра «Проспект».

◆ В Бийске неизвестные подожгли внедорожник депутата городской думы.

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